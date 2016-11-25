Суд відклав допит Януковича на 28 листопада

Святошинський суд переніс засідання, на якому повинні допитати екс-президента Віктора Януковича на 28 листопада 13.00 годину у справі злочинів на Майдані.

Таке рішення озвучив суддя в залі Святошинського районного суду.

Перед цим суддя Ростовського суду, з яким відбувається конференц-зв'язок, і де перебуває Янукович, повідомив, що засідання суду у Ростові зможуть організувати 28 листопада.

Янукович підтвердив, що зможе прийти на засідання у понеділок 28 листопада і попросив встановити, хто причетний до зриву засідання суду.

Як відомо, причиною переносу засідання стало недоставлення до суду обвинувачуваних - "беркутівців", які перебувають у Лук'янівському СІЗО у Києві.

Будівлю СІЗО блокує кілька десятків людей.

Українська правда