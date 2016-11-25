Аваков анонсував деокупацію Донбасу в найближчі 2 роки

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П'ятниця, 25 листопада 2016, 15:44

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в найближчі два роки буде проведена деокупація Донбасу.

Про це він заявив у п'ятницю під час розширеного засідання Військової ради Нацгвардії за участі секретаря РНБО Олександра Турчинова, повідомляє прес-служба МВС.

"Я переконаний, що в найближчі два роки ми будемо проводити деокупацію Донбасу. І найважливішу роль у ній відіграє Нацгвардія. Все те, що ми робимо зараз, спрямоване на готовність до цього процесу. Тому воєнізована компонента повинна бути готова якнайкраще, правоохоронна компонента також", – сказав він.

Українська правда

Теми: АТО Аваков Донбас окупація
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Коментарі — 6
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IP: 37.54.206.---Valijan Mojahed25.11.2016 17:58
Martin Palo:
Авакову не анонсировать надо, а готовить свое очко к публичному использованию, ибо скоро на зоне из него девочку будут делать, и скорее всего, на Донбассе!
З нього навряд чи, а ось з тебе так це точно. Півнику ти путінський.
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IP: 188.238.19.---Martin Palo25.11.2016 17:21
Авакову не анонсировать надо, а готовить свое очко к публичному использованию, ибо скоро на зоне из него девочку будут делать, и скорее всего, на Донбассе!
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IP: 195.138.81.---Kotia25.11.2016 16:52
В Авакова плечі не болять, бо.... самі знаєте...
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га25.11.2016 16:51
Той хто разом з Турчиновим і Пашинським здавав Донбас, тепер буде його деокуповувати?
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IP: 195.78.69.---Naim25.11.2016 16:34
Помнится уже войну за 2 недели заканчивали и безвиз обещали с 1 января 2015 года...
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