Аваков анонсував деокупацію Донбасу в найближчі 2 роки
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в найближчі два роки буде проведена деокупація Донбасу.
Про це він заявив у п'ятницю під час розширеного засідання Військової ради Нацгвардії за участі секретаря РНБО Олександра Турчинова, повідомляє прес-служба МВС.
"Я переконаний, що в найближчі два роки ми будемо проводити деокупацію Донбасу. І найважливішу роль у ній відіграє Нацгвардія. Все те, що ми робимо зараз, спрямоване на готовність до цього процесу. Тому воєнізована компонента повинна бути готова якнайкраще, правоохоронна компонента також", – сказав він.
Українська правда
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Авакову не анонсировать надо, а готовить свое очко к публичному использованию, ибо скоро на зоне из него девочку будут делать, и скорее всего, на Донбассе!