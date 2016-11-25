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Аваков анонсировал деоккупацию Донбасса в ближайшие 2 года

Пятница, 25 ноября 2016, 14:44

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в ближайшие два года будет проведена деоккупация Донбасса.

Об этом он заявил в пятницу во время расширенного заседания Военного совета Нацгвардии при участии секретаря СНБО Александра Турчинова, сообщает пресс-служба МВД.

"Я убежден, что в ближайшие два года мы будем проводить деоккупацию Донбасса. И важнейшую роль в ней играет Нацгвардия. Все то, что мы делаем сейчас, направлено на готовность к этому процессу. Поэтому военизированная компонента должна быть готова лучше, правоохранительная компонента также", – сказал он.

Украинская правда

Темы: АТОАваковДонбассоккупация
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