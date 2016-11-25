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Аваков анонсував деокупацію Донбасу в найближчі 2 роки

П'ятниця, 25 листопада 2016, 14:44
Аваков анонсував деокупацію Донбасу в найближчі 2 роки

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в найближчі два роки буде проведена деокупація Донбасу.

Про це він заявив у п'ятницю під час розширеного засідання Військової ради Нацгвардії за участі секретаря РНБО Олександра Турчинова, повідомляє прес-служба МВС.

"Я переконаний, що в найближчі два роки ми будемо проводити деокупацію Донбасу. І найважливішу роль у ній відіграє Нацгвардія. Все те, що ми робимо зараз, спрямоване на готовність до цього процесу. Тому воєнізована компонента повинна бути готова якнайкраще, правоохоронна компонента також", – сказав він.

Українська правда

Теми: АТОАваковДонбасокупація
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