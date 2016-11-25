Аваков анонсував деокупацію Донбасу в найближчі 2 роки
П'ятниця, 25 листопада 2016, 14:44
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в найближчі два роки буде проведена деокупація Донбасу.
Про це він заявив у п'ятницю під час розширеного засідання Військової ради Нацгвардії за участі секретаря РНБО Олександра Турчинова, повідомляє прес-служба МВС.
"Я переконаний, що в найближчі два роки ми будемо проводити деокупацію Донбасу. І найважливішу роль у ній відіграє Нацгвардія. Все те, що ми робимо зараз, спрямоване на готовність до цього процесу. Тому воєнізована компонента повинна бути готова якнайкраще, правоохоронна компонента також", – сказав він.
Українська правда