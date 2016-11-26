Нардеп: Москва готує провокацію проти України на території Білорусі

Кремль готується до масштабної провокації проти України на території Білорусі

Про це повідомила народний депутат фракції БПП Ірина Фріз у facebook.

"Російський телеканал "Звєзда", що належить Міністерству оборони РФ, в стилі радянської пропаганди на кшталт "нам пишуть", продемонстрував сюжет, в якому йдеться про нібито підготовку Україною провокації проти Республіки Білорусь. В ньому, зокрема, зазначається, що українська розвідка планує спрямовувати "карателів" з білоруським корінням в Мінськ з метою повалення чинної влади в цій державі. Маю інформацію, що таким чином Кремль готується до масштабної провокації проти України на території Білорусі", – написала Фріз.

За її словами, саме з цим може бути пов’язана підготовка до збільшення в 5 разів обсягів залізничних перевезень МО РФ у 2017 році в напрямку Білорусі. Метою такої акції може стати ліквідація режиму Лукашенка, введення російських військ, прямого державного управління, а також безпосередній вихід ЗС РФ на східний кордон Європейського Союзу з метою підвищення політичного тиску на Європу.