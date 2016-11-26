Нардеп: Москва готує провокацію проти України на території Білорусі

00
0
Субота, 26 листопада 2016, 02:50

Кремль готується до масштабної провокації проти України на території Білорусі

Про це повідомила народний депутат фракції БПП Ірина Фріз  у facebook.

"Російський телеканал "Звєзда", що належить Міністерству оборони РФ, в стилі радянської пропаганди на кшталт "нам пишуть", продемонстрував сюжет, в якому йдеться про нібито підготовку Україною провокації проти Республіки Білорусь. В ньому, зокрема, зазначається, що українська розвідка планує спрямовувати "карателів" з білоруським корінням в Мінськ з метою повалення чинної влади в цій державі. Маю інформацію, що таким чином Кремль готується до масштабної провокації проти України на території Білорусі", – написала Фріз.

За її словами, саме з цим може бути пов’язана підготовка до збільшення в 5 разів обсягів залізничних перевезень МО РФ у 2017 році в напрямку Білорусі. Метою такої акції може стати ліквідація режиму Лукашенка, введення російських військ, прямого державного управління, а також безпосередній вихід ЗС РФ на східний кордон Європейського Союзу з метою підвищення політичного тиску на Європу.

Теми: Росія Білорусь пропаганда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Міжнародні резерви РФ впали на 6,3 мільярда після перемоги Трампа 25 листопада 2016, 22:14
Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні випробовування України 25 листопада 2016, 21:57
Міноборони РФ вручило ноту українському аташе 25 листопада 2016, 21:28
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Хайсер Джемілєв вже в Україні
Янукович про військових РФ на Донбасі: Це приїхали родичі
В ЄС узгодили 99% тексту угоди про механізм призупинення безвізу
Вивозив лише особисте, ручною поклажею – Янукович
Усі новини
Інтерв'ю

Шуров: Я виступатиму в Росії, лише коли ми станемо цивілізованими сусідами

Посилання тижня

Корисні книги, музика, краса і дивні колекції