Україна попередила пілотів про повітряні стрільби біля Криму

Повітряні Сили Збройних Сил України планують провести науково-дослідницькі навчання, під час яких будуть проведені повітряні стрільби у південній частині України.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у facebook.

"З метою завчасного сповіщення провайдерів авіаційних послуг різних держав, авіакомпаній та екіпажів повітряних суден про небезпеку використання повітряного простору під час зазначених повітряних стрільб у зоні їх проведення, Повітряними Силами Збройних Сил України було завчасно підготовлено та оприлюднено авіаційне сповіщення (НОТАМ)", - сказано у повідомленні.

Навчання будуть проведені з 1 по 2 грудня 2016 року.

"Повітряні стрільби проходитимуть виключно у повітряному просторі України, над відкритим морем, та здійснюватимуться суворо до норм міжнародного права", - підкреслюють військові.

Водночас, як уточнив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, коментуючи заяву Федерального агентства повітряного транспорту Російської Федерації щодо нібито "порушень українською стороною російського повітряного простору під час випробувань ракетної зброї", Україна не планує здійснювати ракетні випробування в Керченській протоці.

"Істерика Росії про те, що Україна, порушуючи всі міжнародні угоди, в односторонньому порядку прийняла рішення щодо здійснення ракетних випробувань у "суверенному повітряному просторі Російської Федерації", позбавлена здорового глузду", - сказав він.

За словами Секретаря РНБО України, відповідно до всіх міжнародних угод, суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки.

"У цьому районі Україна не планує здійснювати ракетні випробування. Вся інша територія на захід від Керченської протоки є суверенним повітряним простором України", - зазначив Турчинов, додавши, що ракетні випробування Україна здійснює в межах всіх міжнародних зобов'язань та договорів.