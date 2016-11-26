Терористи "ДНР" звільнили журналістів "Дождя"

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Субота, 26 листопада 2016, 07:48

Кореспонденти російського телеканалу "Дождь" Сергій Ерженков і Василь Полонський, яких раніше затримали терористи "ДНР", вже в Росії.

Про це повідомляє "Дождь".

Вони доставлені на територію Росії, у них є зв'язок з редакцією телеканалу.

Як повідомлялося, кореспондентів "Дождя" затримали ввечері, 25 листопада. Полонський розповів, що особи, які назвалися співробітниками так званого "МГБ ДНР", прийшли до них в квартиру. Їх відвезли в головну будівлю "міністерства". Вони переглянули записи журналістів і видалили їх. Фізичного насильства не застосовували.

"Знущалися чисто психологічно, не більше того", - сказав Полонський.

Раніше повідомлялося, що кореспонденти "Дождя" Єрженков і Полонський припинили виходити на зв'язок. Перед зникненням Полонський встиг повідомити редакції, що знімальна група затримана бойовиками "ДНР".

"Дождь" повідомляв, що акредитація у знімальної групи була.

Пізніше керівництво бойовиків "ДНР" поширило повідомлення про видворення журналістів опозиційного російського телеканалу "Дождь".

Теми: "ДНР" ЗМІ
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