Бойовики кажуть, що "видворили" журналістів "Дождя"

Керівництво бойовиків "ДНР" розповсюдило повідомлення про видворення журналістів опозиційного російського телеканалу "Дождь".

Про це сказано в заяві, яку цитує російський "Интерфакс"

У повідомленні сказано, що журналісти перебували на окупованій території без акредитації.

З кореспондентами провели роз'яснювальну бесіду.

"При перегляді відеозаписів співробітниками міністерства встановлено, що вони носять необ'єктивний і провокаційний характер. У хибному світлі відображають соціально-економічну та політичну ситуацію в республіці. За порушення закону ДНР, що регламентує журналістську діяльність на території республіки, журналісти телеканалу "Дождь" громадяни РФ Полонський Василь Андрійович і Єрженков Сергій Борисович, видворені на територію Російської Федерації", - наголошується в заяві так званого "міністерства держбезпеки "ДНР".

Раніше повідомлялося, що кореспонденти "Дождя" Єрженков і Полонський припинили виходити на зв'язок. Перед зникненням Полонський встиг повідомити редакції, що знімальна група затримана бойовиками "ДНР".

"Дождь" повідомляв, що акредитація у знімальної групи була.