Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На телеканалі "Дождь" заявляють, що їхня знімальна група зникла в Донецьку

П'ятниця, 25 листопада 2016, 19:49

Телеканал "Дождь" повідомляє про те, що в Донецьку зникла їхня знімальна група.

Згідно з інформацією, кореспонденти Сергій Єрженков та Василь Полонський припинили виходити на зв'язок в п'ятницю, 25 листопада.

Перед зникненням Полонський встиг повідомити редакції, що знімальна група затримана так званим "Міністерством державної безпеки" самопроголошеної "ДНР".

На гарячій лінії "МДБ" "Дождю" повідомили, що в п'ятницю арештів відомство не проводило.

Знімальна група телеканалу отримала акредитацію для роботи в Донецьку як в СБУ України, так і у бойовиків.

На окуповану територію журналісти пройшли в четвер з території України. На території "ДНР" журналісти "Дождя" планували зняти серію сюжетів для ефіру і сайту телеканалу. У четвер вони записали інтерв'ю з так званим колишнім секретарем "Ради безпеки "ДНР" Олександром Ходаковським.

Сам Ходаковський заявив "Дождю", що "здогадується, що журналістів затримали для профілактичної бесіди, тому що прес-секретар так званого ["прем'єр-міністра "ДНР" Олександра] Захарченка перевищила свої повноваження і дала акредитацію журналістам "Дождя" без відома самого Захарченка".

Сама Олена Алексєєва, помічниця Захарченка, сказала, що не знає про затримання журналістів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІДонецьк
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
16:41
Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
16:37
Зеленський і Сунак пояснили зміст безпекової угоди
16:33
На ДП "Документ" виявили фінансових порушень на 84 мільйони
16:29
Росіяни скинули авіабомбу на Авдіївку: загинув чоловік – ОВА
16:20
Гігантські людиноподібні мавпи вимерли, ймовірно, через зміну клімату – дослідження
16:17
BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
16:16
Інтенсивне застосування дронів унеможливлює і російські, і українські наступальні операції – Буданов
16:10
Україна уклала з Британією договір про безпеку
15:57
В Естонії суд скасував штраф депутату, який вивісив радянський прапор у Талліні
15:57
Скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки - Нацбанк
Усі новини...
Реклама: