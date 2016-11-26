Через обстріли розведення у Станиці Луганській знову не відбулося

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Субота, 26 листопада 2016, 22:01

Розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, заплановане на 26 листопада, знову не відбулося.

Як повідомив в ефірі каналу "112 Україна" керівник української сторони в Спільному центрі координації й контролю за режимом припинення вогню (СЦКК) Борис Кременецький, причиною, як і раніше, стали обстріли бойовиками цієї ділянки.

"Українська сторона була готова ще з починаючи з 21 вересня, коли було підписане рамкове рішення, його виконати. Однак з 21 вересня по 24 листопада нами було зафіксовано 58 обстрілів у ділянці №1, це Станиця Луганська. В тому числі 8 з застосуванням мінометів калібром 82 мм", - сказав він.

За словами Кременецького, останній перед домовленостями обстріл відбувся 18 листопада, і ЗСУ були готові відвести свої підрозділи через 7 діб після нього, тобто 26 листопада.

"Однак позавчора, починаючи з 20:30, більш ніж дві години, до 22:55 було здійснено три обстріли по ділянці з використанням автоматичних гранатометів, 30-мм гармати БМП-2, з РПГ і стрілецької зброї. Саме тому сьогодні в черговий раз з боку окремих районів Луганської області було зірвано розведення сил та засобів", - сказав Кременецький.

Він додав, що тепер знову потрібно відраховувати 7 діб від останнього обстрілу.

На питання, чи можуть взагалі відмовитися від планів розведення сторін в районі Станиці Луганської, враховуючи, що цього не вдається зробити протягом тривалого часу, Кременецький сказав: "Я думаю, що це питання перейде в політичну площину. А Спільний центр як інструмент виконання Мінських домовленостей буде виконувати будь-яке прийняте політичне рішення".

Українська правда

Теми: АТО
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