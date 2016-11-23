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Переговори в Мінську: Домовилися відкрити КПВВ в Золотому до 10 грудня

Середа, 23 листопада 2016, 17:11

Тристороння контактна група на засіданні в Мінську попередньо домовилася про відкриття КПВВ "Золоте" до 10 грудня.

Про це повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

"Суворо дотримуючись узятих на себе зобов'язань, сьогодні вранці Україна була повністю готова до запуску роботи КПВВ в Золотому. Однак представники ОРДЛО продовжують блокувати його роботу", - написала вона на Facebook.

"Під час засідання Тристоронньої контактної групи було досягнуто попередньої домовленості про відкриття цього пункту пропуску до 10 грудня. Українська сторона готова до роботи вказаного КПВВ ще з березня 2016 року", - додала Оліфер.

За її словами, під час роботи підгрупи з безпеки в середу Україна вчергове порушила питання повернення до лінії розмежування від 19 вересня 2014 року, відповідно до якої Дебальцеве повинно перебувати під контролем України.

"Подальша імплементація Рамкового рішення про розведення сил і засобів може статися після демілітаризації Дебальцевого. За умови дотримання режиму тиші з боку ОРДЛО розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської можна провести з 26 листопада 2016 року", - повідомила прес-секретар Кучми.

Вона також зазначила, що Тристороння контактна група ухвалила рішення про те, щоб на наступній зустрічі в Мінську заслухати Віктора Медведчука і представників ОРДЛО про хід звільнення незаконно утримуваних осіб.

У той же час в політичній підгрупі, за її словами, триває обговорення модальностей виборів в ОРДЛО.

"В економічній підгрупі Україна порушила низку принципових питань. Критичним є подальше блокування домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи щодо впровадження механізму оплати за воду", - повідомила Оліфер.

"Такий механізм необхідний для подальших безперебійних поставок води жителям всієї Луганської області. Незважаючи на досягнуті угоди і створення відповідного механізму, ОРДЛО протягом двох місяців не присилає свого представника для підписання відповідних документів щодо забезпечення поставок води", - додала вона.

Українська правда

Теми: Мінські угодиАТО
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