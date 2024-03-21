Азарова судитимуть за держзраду і антиукраїнські меседжі в Telegram

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова та його помічниці, яка перебуває в Росії.

Джерело: Київська міська прокуратура, Офіс генпрокурора, УП

Деталі: Обом інкриміновано публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України. Експрем’єр-міністру також інкримінується державна зрада.

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Як випливає з обставин справи, йдеться про помічницю Азарова Олену Хохлову.

Слідством встановлено, що колишній прем’єр, перебуваючи на території держави-агресора – РФ, створив Телеграм-канал, де розміщував публікації пропагандистського характеру з наративами Кремля, які формують у суспільстві антиукраїнські настрої.

Матеріали спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

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Адмініструванням Телеграм-каналу займались дві помічниці експосадовця (Олена Хохлова та Валентина Хлоп'яча –ред.). Одна з них обіймала посаду начальника організаційного відділу в столичній райдержадміністрації (Хлоп'яча). Її справа вже перебуває на розгляді суду (про затримання Хлоп'ячої УП писала в жовтні 2023 року).

Хохлова ж виїхала на територію Росії.

Спільниці разом координували інформаційну пропагандистську діяльність експрем’єр-міністра у Телеграм-каналі, а також в інших соцмережах та допомагали організовувати та поширювати антиукраїнські інтерв’ю та коментарі російським ЗМІ.

Підтримуючи активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, жінки сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію діючої влади на міжнародній арені.

Вони не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення.

Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи опублікованих матеріалів повністю підтверджують факти протиправної діяльності фігурантів, зазначають у прокуратурі.

Справу Азарова і Хохлової передано до Шевченківського районного суду Києва.