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Азарова в Росії зробили академіком

Тетяна ОлійникП'ятниця, 30 травня 2025, 20:09
Азарова в Росії зробили академіком
МИКОЛА АЗАРОВ, ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Прем’єра-втікача з України Миколу Азарова обрали академіком Російської академії наук.

Джерело: російське видання "Медуза"

Деталі: Азаров в Росії є доктором геолого-мінералогічних наук. Його обрали академіком у відділенні наук про Землю, за спеціальністю "гірничі науки".

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Кандидатуру Азарова підтримали начебто 527 академіків (14 виступили проти, 15 утрималися).

У спільноті науковців T-invariant називають обрання Азарова прецедентом, оскільки академіком РАН уперше стала людина з індексом Хірша нуль (Індекс Хірша – показник впливовості науковця, заснований на кількості публікацій та їхніх цитувань). 

29 травня T-invariant писав, що двох членів-кореспондентів Олену Березович і Федора Успенського не затвердили, як академіків, адже вони три роки тому підписали лист проти російського вторгнення в Україну.

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Що передувало:

У червні 2022 року Національна академія наук України виключила зі свого складу Миколу Азарова за підтримку агресії Росії проти України.

АзаровРосіянаука
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