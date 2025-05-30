Азарова в Росії зробили академіком
Прем’єра-втікача з України Миколу Азарова обрали академіком Російської академії наук.
Джерело: російське видання "Медуза"
Деталі: Азаров в Росії є доктором геолого-мінералогічних наук. Його обрали академіком у відділенні наук про Землю, за спеціальністю "гірничі науки".
Кандидатуру Азарова підтримали начебто 527 академіків (14 виступили проти, 15 утрималися).
У спільноті науковців T-invariant називають обрання Азарова прецедентом, оскільки академіком РАН уперше стала людина з індексом Хірша нуль (Індекс Хірша – показник впливовості науковця, заснований на кількості публікацій та їхніх цитувань).
29 травня T-invariant писав, що двох членів-кореспондентів Олену Березович і Федора Успенського не затвердили, як академіків, адже вони три роки тому підписали лист проти російського вторгнення в Україну.
Що передувало:
У червні 2022 року Національна академія наук України виключила зі свого складу Миколу Азарова за підтримку агресії Росії проти України.