Росія пригрозила Канаді санкціями у відповідь
Посольство Росії в Канаді висловило розчарування через розширення Канадою санкцій і пообіцяло реагувати на них "на основі взаємності".
Про це йдеться в заяві прес-секретаря посольства в Twitter.
"Висловлюємо крайнє розчарування рішенням канадської влади в черговий раз розширити список санкцій російських офіційних осіб і парламентаріїв", - відзначили в посольстві РФ.
У заяві також говориться, що діючи таким чином, Канада "заганяє себе в порочне коло конфронтації з Росією".
"Це, без сумніву, негативно вплине на весь комплекс російсько-канадських відносин, які останнім часом тільки почали налагоджуватися", - наголошується в повідомленні.
"Російська сторона врахує цей недружній крок і буде реагувати на основі взаємності", - заявили в посольстві РФ.
28 листопада Канада ввела санкції щодо 15 росіян, серед яких шість депутатів Держдуми РФ від анексованого Криму.
Заявление пресс-секретаря Посольства России в Канаде. #Санкции #Канада #Россия pic.twitter.com/Hj2MD2MrOn— Russia in Canada (@RussianEmbassyC) November 29, 2016
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