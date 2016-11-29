Європарламент розгляне безвізовий механізм лише у січні-2017

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Вівторок, 29 листопада 2016, 11:22

Офіційний сайт Європейського парламенту опублікував прогноз дати розгляду механізму призупинення безвізового режиму.

За даними служб ЄС, це може відбутися 18 січня 2017 року.

Відповідно до попередньої інформації, розміщеної на сайті Європарламенту щодо процедури ухвалення механізму призупинення, на січневій сесії євродепутати планують розглянути відповідний регламент 2016/0142(COD) у першому читанні.

Як відомо, раніше країни-члени ЄС ухвалили рішення, що безвізовий режим для України та Грузії запрацює лише після узгодження загального механізму призупинення безвізу. Таким чином, формальне схвалення безвізу для України буде можливе не раніше цієї дати.

Водночас лишається небезпека, що через політичні мотиви цей процес затягнеться на невизначений період.

Детальніше про процедуру та суть обговорюваного механізму – в статті "Призупинення безвізу і застереження Франції: як це працюватиме та коли можливе скасування віз".

Європейська правда

Теми: ЄС візи
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Коментарі — 3
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IP: 188.190.54.---Shablo29.11.2016 12:45
Ті пи3дяTь і ці пи3дяTь, і все це пи3дяkaння в наші вуха. А ми будемо слухати, "АНАЛізувати", давати "політичні оцінки" і на чергових виборах (якщо такі будуть, хто зна?) будемо голосувати "толька за Пєцю", бо ж скажуть, що йому, як і "мінським договорнякам (ну тіпа угодам)" альтернатіви нєт, ну то єсть, совсем нєт... Вашy ж мать! Як це все остогидло. Янукович догрався, а цей допи3диTbся, точно вам кажу.
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IP: 195.78.69.---Naim29.11.2016 11:56
А там точно 2017 год назвали? Ну это же смешно, одна из самых коррумпированных и нищих стран в мире, преступность зашкаливает, декларации чиновников по суммам наличных да и всего остального награбленного у нищей страны переплюнули итальянскую мафию! Какой же здесь может быть безвиз! Не надо морочить голову людям, просто забудьте про безвиз и продолжайте грабить страну и собирать миллиарды, чтобы было что в гроб положить!
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IP: 91.199.93.---chesno129.11.2016 11:37
поспешили, Порошенко ещё не предсказывал эту дату
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