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Европарламент рассмотрит безвизовый механизм в январе 2017

Вторник, 29 ноября 2016, 10:22
Европарламент рассмотрит безвизовый механизм в январе 2017

Официальный сайт Европейского парламента опубликовал прогноз даты рассмотрения механизма приостановления безвизового режима.

По данным служб ЕС, это может произойти 18 января 2017 года.

Согласно предварительной информации, размещенной на сайте Европарламента относительно процедуры принятия механизма приостановки, на январской сессии евродепутаты планируют рассмотреть соответствующий регламент 2016/0142(COD) в первом чтении.

Как известно, ранее страны-члены ЕС приняли решение о том, что безвизовый режим для Украины и Грузии заработает только после согласования общего механизма приостановления безвиза. Таким образом, формальное одобрение безвиза для Украины будет возможно не раньше этой даты.

Вместе с тем, сохраняется опасность, что по политическим мотивам этот процесс затянется на неопределенный период.

Подробнее о процедуре и сути обсуждаемого механизма – в статье "Приостановление безвиза и влияние Франции: как это будет работать и когда возможна отмена виз".

Европейская правда

Темы: ЕСвизы
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