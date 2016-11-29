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Європарламент розгляне безвізовий механізм лише у січні-2017

Вівторок, 29 листопада 2016, 10:22
Європарламент розгляне безвізовий механізм лише у січні-2017

Офіційний сайт Європейського парламенту опублікував прогноз дати розгляду механізму призупинення безвізового режиму.

За даними служб ЄС, це може відбутися 18 січня 2017 року.

Відповідно до попередньої інформації, розміщеної на сайті Європарламенту щодо процедури ухвалення механізму призупинення, на січневій сесії євродепутати планують розглянути відповідний регламент 2016/0142(COD) у першому читанні.

Як відомо, раніше країни-члени ЄС ухвалили рішення, що безвізовий режим для України та Грузії запрацює лише після узгодження загального механізму призупинення безвізу. Таким чином, формальне схвалення безвізу для України буде можливе не раніше цієї дати.

Водночас лишається небезпека, що через політичні мотиви цей процес затягнеться на невизначений період.

Детальніше про процедуру та суть обговорюваного механізму – в статті "Призупинення безвізу і застереження Франції: як це працюватиме та коли можливе скасування віз".

Європейська правда

Теми: ЄСвізи
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