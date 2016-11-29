Четвертий енергоблок ЧАЕС нарешті накрили захисною аркою

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Вівторок, 29 листопада 2016, 12:55

У вівторок, 29 листопада, було завершено процес переміщення арки, що накриває четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР у Twitter.

"Чорнобильський реактор успішно накритий через 30 років після катастрофи 1986 року і в результаті дивовижного подвигу інженерів", - повідомляє ЄБРР.

Новий безпечний конфайнмент був переміщений на відстань 327 метрів щоб накрити енергоблок.

Основна функція нового саркофагу полягає в обмеженні розповсюдження радіоактивних речовин, які знаходяться в об'єкті Укриття.

Ця умова повинна виконуватись, як за умов нормальної експлуатації, так в разі аварії (руйнація існуючого об'єкту "Укриття"). За проектом передбачено, що нова споруда буде експлуатуватись впродовж 100 років.

Особливість спорудження нового саркофагу полягала в тому, що він будувався на відстані 180 метрів від об'єкту "Укриття".

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Економічна правда

Теми: Чорнобиль
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