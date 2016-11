Четвертий енергоблок ЧАЕС нарешті накрили захисною аркою

У вівторок, 29 листопада, було завершено процес переміщення арки, що накриває четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР у Twitter.

"Чорнобильський реактор успішно накритий через 30 років після катастрофи 1986 року і в результаті дивовижного подвигу інженерів", - повідомляє ЄБРР.

#Chernobyl reactor 4 is now safely enclosed 30 years after 1986 disaster and at end of an amazing engineering feat pic.twitter.com/UxlhJQqVbK

Новий безпечний конфайнмент був переміщений на відстань 327 метрів щоб накрити енергоблок.

New timelapse video of #Chernobyl arch sliding: New Safe Confinement was moved over a distance of 327 metres to its final resting place. pic.twitter.com/l4BEjKZTwa