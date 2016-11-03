Бондаренко пояснила, що прийшла в Раду захищати сепаратистів

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Четвер, 3 листопада 2016, 12:31
Роман Кравець, УП

Колишній народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко прийшла у Верховну Раду давати брифінг на захист екс-працівників "17 каналу" Дмитра Васильця та Євгенія Тимоніна.

Про це вона заявила журналістам в кулуарах Ради.

"Я тут як колишній народний депутат, прийшла дати брифінг проти репресій до журналістів. Дмитро Василець та Володимир Тімонін. Ви знаєте про таких?" – сказала вона.

"Дуже соромно, що ви їх не знаєте, бо ці люди сидять у в'язниці, їм потрібна підтримка, мені соромно, що українські журналісти не на їх боці. Вони працювали на себе, вели програми на 17 каналі", – обурювалася вона.

На запитання, чого вона мовчить про затриманого в Росії журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка, Бондаренко сказала, що це не її компетенція.

Коментуючи свої виступи на російському телебаченні, вона сказала: "А що, це заборонено?"

Фото: Роман Кравець, УП
Фото: Роман Кравець, УП

Як відомо, візитом Бондаренко в Раду різко обурився депутат від "Народного фронту" Юрій Береза, який назвав її "нечистю".

24 листопада 2015 року в Києві співробітники СБУ затримали Васильця і Тимоніна за підозрою у технічному сприянні трансляції телеканалу терористів "Новоросія ТВ" через інтернет. Також виявилося, що ці журналісти були членами громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України.

Затримані не визнавали своєї провини, однак не приховували антиукраїнських поглядів і просували свій інформаційний ресурс для поширення сепаратистських ідей, створений ще навесні 2014 року.

Василець також був автором проекту "Правильное ТВ", який транслював російські пропагандистські сюжети. Крім того, за даними ЗМІ, Тимонін підтримував "Антимайдан" і під час Революції гідності збирав на нього кошти.

У свою чергу речник СБУ Олена Гітлянська заявила, що обоє в 2014 році їздили в Донецьк, де допомагали налаштувати роботу каналу "Новоросія ТВ".

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: сепаратизм ЗМІ Верховна Рада
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Коментарі — 4
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IP: 178.95.81.---proq03.11.2016 13:08
farabundo:
А тому, що при владі, в прокуратурі та судах все ті ж проФФесіонали. . .
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IP: 88.135.249.---boreas03.11.2016 13:07
Всё нормально - дерьмо к дерьму.
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IP: 5.105.28.---farabundo03.11.2016 12:59
Почему она и ее подзащитные имеют возможноть свободно вести открытую подрывную деятельность против Украины и ее Народа ( и это в военное время!!!!!!), при этом эту "нечисть" бондаренко нельза, каким-то образом, поставить на место?!
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IP: 73.178.187.---Тарас Українець03.11.2016 12:45
Чому ця cyка дyпacтa не у в'язниці?
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