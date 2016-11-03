Байден в Київ не приїде: Кабмін зняв новину з сайту

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Четвер, 3 листопада 2016, 21:39

Прес-служба Кабміну зняла з офіційного сайту уряду новину про майбутній візит віце-президента США Джо Байдена в Україну.

Про це свідчить інформація на сайті Кабміну.

Перше повідомлення про телефонну розмову прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з Байденом з'явилося на сайті уряду о 20:23.

"Дж. Байден вказав на позитивні результати діяльності уряду за перші шість місяців його роботи, запевнив у незмінній підтримці з боку Адміністрації США, а також поінформував про свій намір вже найближчим часом здійснити візит в Україну", - сказано в ньому.

Водночас о 20:53 на сайті з'явився оновлений реліз, в якому вже відсутня інформація про майбутній візит Байдена в Україну.

Решта інформації в релізі залишилася без змін по суті.

Згідно з повідомленням, співрозмовники обговорили процес реформ в Україні та скоординували подальшу взаємодію із залучення необхідної допомоги і сприяння з боку США.

Гройсман поінформував Байдена про запуск програми приватизації державних підприємств, зокрема про другий етап приватизації Одеського припортового заводу.

Також прем'єр повідомив віце-президенту США про заходи щодо відродження національної економіки і виведення її з тіні, зазначивши про рішення уряду вдвічі збільшити мінімальну заробітну плату в Україні.

Також під час розмови йшлося про введення в Україні електронного декларування чиновників і про реформу державного управління, ключовим елементом якої є конкурсний відбір на посади державних секретарів.

Як відомо, раніше в четвер адміністрація президента зняла з офіційного сайту глави держави повідомлення про телефонну розмову Петра Порошенка з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим.

Повідомлення про цю телефонну розмову було розміщено на сайті gрезидента 2 листопада, однак адміністрація Атамбаєва спростувала факт телефонної розмови президентів, припустивши, що Порошенка розіграли.

Українські новини

Теми: Кабінет міністрів США
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