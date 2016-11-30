Попов розповів свою версію подій "30 листопада": з Льовочкіним не говорив

Обвинувачений у причетності до розгону студентського Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року екс-глава КМДА Олександр Попов заявляє, що не спілкувався з тодішнім главою Адміністрації президента Сергієм Льовочкіним ні напередодні, ні після тих подій.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо такий стосунок (Льовочкіна до розгону Євромайдану) існує, то мені про нього невідомо", – заявив Попов.

"По-перше, у мене не було спілкування з Льовочкіним ні напередодні, ні після подій на Майдані, навіть в телефонному режимі. Якщо чесно, подібні заяви здаються мені смішними", – сказав екс-глава КМДА.

"Все просто: є "Беркут" – спецпідрозділ, який виконував накази виключно з МВС. І, по-хорошому, саме там варто було б починати ставити питання", – вважає він.

За словами екс-глави КМДА, таке внутрішнє розслідування в МВС було проведено.

"Навіть два: перше підписав міністр Захарченко, друге – Аваков. Потім було ще розслідування Верховної Ради під керівництвом Москаля. В жодному з них прізвищ Попов або Льовочкін і в помині немає", – стверджує Попов.

За його версією, 29 листопада 2013 року учасники програми Майдану заявили про припинення акції, прибрали сцену і анонсували продовження акцій на 1 грудня, про що йому стало відомо з новин.

"У цей же день був дзвінок від керівництва РНБО (секретарем якого тоді був Андрій Клюєв). Мені рекомендували бути готовим завезти конструкції ялинки і новорічної атрибутики в ніч з 29 на 30 листопада. На думку спецслужб, як мені пояснили, це був єдино безпечний період, мінімальна присутність людей на Майдані не давало підстав для конфлікту. Я віддав відповідні розпорядження. А ось те, що відбулося далі, до сих пір залишається загадкою", – сказав Попов.

Як відомо, Попов підозрюється в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ст.340, ч.2 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій посадовою особою) , ст.27 (співучасть у злочині) і ч.3 ст.365 (перевищення влади або посадових повноважень) Кримінального кодексу, в зв'язку з подіями на Майдані в кінці листопада 2013 року.

Його справу направлено до Шевченківського районного суду Києва в лютому 2015 року.

Відбулося вже 42 засідання і поки що триває допит потерпілих, яких у цій справі 84 людини.

За словами адвоката Попова Максима Дирдіна, планується допитати ще близько 300 свідків, після чого будуть вивчатися докази і велика кількість документів, представлених стороною обвинувачення.

Як відомо, колишній президент України Віктор Янукович під час відеодопиту 28 листопада заявив, що "Беркут" перевищив свої повноваження 30 листопада 2013 року. Він не виключає причетності до цього глави АП того часу Сергія Льовочкіна.

Льовочкін заявив, що не причетний до розгону мирної акції протесту 30 листопада 2013 року.

На його думку, вина за побиття протестуючих на Майдані лежить на "тодішній репресивній машині влади", і зокрема, на екс-міністрі внутрішніх справ Віталію Захарченкові.