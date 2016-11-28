Льовочкін відхрещується від розгону Майдану

Народний депутат Сергій Льовочкін заперечує свою причетність до розгону мирної акції протесту 30 листопада 2013 року.



Відповідний коментар повідомила "Українській правді" в понеділок прес-служба політика.



"Не дивлячись на те, що Захарченко та інші особи в 2013 році використав всі можливості тодішньої репресивної машини, їм не вдалося підставити Сергія Льовочкіна, оскільки реальна вина за побиття людей в ніч на 30 листопада 2013 роки лежить на них" - повідомляється в коментарі.



"Зараз таку ж провокацію намагається робити Арсен Аваков і Народний фронт, щоб відвести увагу від своєї участі в організації терористичної атаки проти телеканалу" Інтер "- вважають в прес-службі.



Там підкреслили, що "Сергій Льовочкін своєю заявою 30 листопада 2013 року дав оцінку жорстокості міліції на майдані Незалежності".



"Причиною відходу Льовочкіна з посади голови Адміністрації президента 30-го листопада був протест проти застосування сили проти учасників протесту", - підкреслює прес-служба Льовочкіна.

Як відомо, колишній президент України Віктор Янукович під час відеодопиту 28 листопада заявив, що "Беркут" перевищив свої повноваження 30 листопада 2013 року. Він не виключає причетності до цього Льовочкіна.



Також 23 листопада, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що автором розгону Євромайдану був тодішній глава Адміністрації президента, а нині народний депутат від "Опоблоку" Сергій Льовочкін.

Сам же Віктор Янукович вперше про це сказав 24 грудня 2014 року.

У відповідь на обвинувачення Авакова Льовочкін заявив: "Все це широко відомо і найкраще демонструє, що чергову хамську заяву Авакова, як і попередні, побудовано на брехні".

Українська правда