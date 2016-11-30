Кабмін виніс догану голові Держрезерву. Не звільнив, бо зима

Кабінет міністрів виніс догану голові Державного агентства резерву Вадиму Мосійчуку.

Відповідну пропозицію озвучив віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів наприкінці засідання уряду у середу.

"Роздана довідка про результати перевірки голови Держрезерву пана Мосійчука щодо проблемних питань – ви отримали відповідну інформацію, виражену у 8-ми пунктах, і застереження Служби безпеки України і Генеральної прокуратури", – сказав він.

"Я би подякував Державній службі за розслідування, але враховуючи сьогодні ситуацію, що зима і забезпечення відповідальних робіт, я би пропонував обмежитися сьогодні доганою, а не звільненням і відстороненням його від роботи", – заявив Кубів.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман додав: "Ми розглядали це в робочому порядку. Я би запропонував – якщо ви не заперечуєте: давайте ми зробимо офіційне попередження, але якщо ситуація не буде змінюватися протягом кількох місяців на підприємстві, ми тоді приймемо кадрові рішення".

Кубів вважає, що 8 пунктів, виділених Держслужбою, та зауваження СБУ й ГПУ – тепер "програма дій відповідного керівника".

"Попередження офіційне і направлення цих рішень для розгляду і виконання", – підсумував прем’єр і члени уряду підтримали це рішення.

Як відомо, 31 жовтня правоохоронці прийшли з обшуками в центральний офіс Держрезерву. Генпрокуратура підозрює службовців цього відомства у непрозорому тендері у змові із постачальником пального.

За інформацією УП, Держрезерв підозрюють у змові з компанією "Окко".

Мосійчук заявив тоді, що обшуки – це помста: "Ще у лютому цього року ми влаштували прозорий тендер із трансляцією у інтернеті. Тоді компанія WOG дуже хотіла перемогти у цьому тендері і намагалася тиснути на Держрезерв. Щоб не було сумнівів, ми провели дуже прозорий тендер. Це мабуть когось не влаштувало".

Олена Рощенко, УП