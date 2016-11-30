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Кабмін виніс попередження голові Держрезерву. Не звільнив, бо зима

Середа, 30 листопада 2016, 11:47

Кабінет міністрів виніс попередження голові Державного агентства резерву Вадиму Мосійчуку.

Відповідну пропозицію озвучив віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів наприкінці засідання уряду у середу.

"Роздана довідка про результати перевірки голови Держрезерву пана Мосійчука щодо проблемних питань – ви отримали відповідну інформацію, виражену у 8-ми пунктах, і застереження Служби безпеки України і Генеральної прокуратури", – сказав він.

"Я би подякував Державній службі за розслідування, але враховуючи сьогодні ситуацію, що зима і забезпечення відповідальних робіт, я би пропонував обмежитися сьогодні доганою, а не звільненням і відстороненням його від роботи", – заявив Кубів.

Вадим Мосійчук
Вадим Мосійчук

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман додав: "Ми розглядали це в робочому порядку. Я би запропонував – якщо ви не заперечуєте: давайте ми зробимо офіційне попередження, але якщо ситуація не буде змінюватися протягом кількох місяців на підприємстві, ми тоді приймемо кадрові рішення".

Кубів вважає, що 8 пунктів, виділених Держслужбою, та зауваження СБУ й ГПУ – тепер "програма дій відповідного керівника".

"Попередження офіційне і направлення цих рішень для розгляду і виконання", – підсумував прем’єр і члени уряду підтримали це рішення.

Як відомо, 31 жовтня правоохоронці прийшли з обшуками в центральний офіс Держрезерву. Генпрокуратура підозрює службовців цього відомства у непрозорому тендері у змові із постачальником пального.

За інформацією УП, Держрезерв підозрюють у змові з компанією "Окко".

Мосійчук заявив тоді, що обшуки – це помста: "Ще у лютому цього року ми влаштували прозорий тендер із трансляцією у інтернеті. Тоді компанія WOG дуже хотіла перемогти у цьому тендері і намагалася тиснути на Держрезерв. Щоб не було сумнівів, ми провели дуже прозорий тендер. Це мабуть когось не влаштувало".

Кодекс законів про працю статтею 147 передбачає, що за порушення трудової дисципліни до працівника як стягнення можуть застосувати догану чи звільнення. Хоча зазначається, що "законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення".

Попередження виносять у письмовій формі на знак осуду проступку і застереження від його повторення. Попередження – найбільш м'яке адміністративне стягнення. Особа, піддана цьому стягненню, вважається впродовж 1 року покараною (ст. 39 КпАП) – якщо впродовж року людина вчинить нове адміністративне правопорушення, до неї можуть застосувати суворіше адмінстягнення.

Олена Рощенко, УП

Теми: держзакупівліКабінет міністрівкадри
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