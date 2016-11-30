Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сына Грицака устроили контролировать СБУ

Среда, 30 ноября 2016, 13:52
Сына Грицака устроили контролировать СБУ

Прокуратура назначила сына председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака Олега начальником отдела прокуратуры Киевской области.

Об этом "Украинским новостям" сообщил источник в ведомстве.

"Да, он работает у нас", – сказал он.

Грицак-младший назначен на должность начальника отдела надзора по соблюдению законов органами СБУ.

 
Олег Грицак

При этом собеседник не сообщил дату его назначения.

Как известно, ранее Олег Грицак работал заместителем прокурора Святошинского района Киева.

Темы: СБУГрицакпрокуратураКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
СБУ
СБУ: Разоблачены группы, которые переправляли "уклонистов" за границу с участием иностранцев
Жительница Николаева сливала места дислокации властей и ВСУ "беркутовцу" в Крым
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Последние новости
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
Все новости...
Реклама: