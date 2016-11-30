Сына Грицака устроили контролировать СБУ

Прокуратура назначила сына председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака Олега начальником отдела прокуратуры Киевской области.

Об этом "Украинским новостям" сообщил источник в ведомстве.

"Да, он работает у нас", – сказал он.

Грицак-младший назначен на должность начальника отдела надзора по соблюдению законов органами СБУ.

Олег Грицак

При этом собеседник не сообщил дату его назначения.

Как известно, ранее Олег Грицак работал заместителем прокурора Святошинского района Киева.