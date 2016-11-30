Росія привела війська ППО в Криму в посилений режим - РосЗМІ

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Середа, 30 листопада 2016, 15:45

Війська протиповітряної оборони (ППО) Росії в Криму готові до проведення Україною ракетних стрільб в акваторії Чорного моря і переведені на посилений режим роботи.

Про це повідомляє російське агентство "ТАСС" з посиланням на джерело в силових структурах Криму.

"Незважаючи на те, що з боку України проведення стрільб - це своєрідний піар-хід, метою якого є створення нервозної обстановки, однак військовими це в будь-якому випадку сприймається як реальна і потенційна загроза, тому сили ППО Росії в Криму переведені на посилений режим роботи. Це стосується не тільки наземних засобів ППО, але і корабельних, оскільки кораблі Чорноморського флоту - це самодостатні бойові одиниці для відбиття подібних загроз", - сказав співрозмовник агентства.

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Теми: Росія Крим армія
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IP: 195.138.81.---Kotia30.11.2016 16:09
Звісно, відтискати Крим треба буде геть инакше, ніж в ході якихось навчань
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