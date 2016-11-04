Горбатюк: розслідування справи Єфремова контролював Луценко

00
0
П'ятниця, 4 листопада 2016, 10:58

Керівник департаменту спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк не береться прогнозувати рух провадження, відкритого щодо колишнього глави фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському радіо".

Горбатюк зазначив, що розслідування у цій справі безпосередньо контролював генпрокурор Юрій Луценко.

"Провадження дійсно було у нас в департаменті, але його розслідування напряму керувалося генеральним прокурором, тобто слідчі звітували йому, а не мені. Ця справа не має відношення до Майдану. Це вже події післямайданівські, тому я тут не можу говорити ні про перспективи, ні про докази, ні про подальший рух цього провадження", – зазначив Горбатюк.

За його словами, розслідуванням захоплення адмінбудівель луганської і донецької СБУ займається не ГПУ, а слідчі підрозділи СБУ.

"Я доповідав генпрокурору про те, що ці справи, для того, щоб досягти якісного результату, мають розслідуватись разом або ж скоординовано", – зазначив керівник департаменту спецрозслідування ГПУ.

На запитання, якою була відповідь Луценка, Горбатюк відповів:

"Він погодився, але, наскільки мені відомо, поки що частина проваджень щодо проведення референдуму і захоплення адмінбудівель розслідується в Луганській області, частина – в Донецькій області, частина – в Головному слідчому управлінні СБУ, а по Єфремову – у нас".

На думку Горбатюка, це не впливає позитивно на якість цих проваджень.

"Має бути єдиний центр координації усіх цих розслідувань і, певно, в слідстві СБУ, так як це саме їх підслідність", – зазначив він.

Як відомо, Єфремов був затриманий в кінці липня за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

Екс-"регіонал" переконує, що не винен у злочинах, які йому інкримінує Генпрокуратура.

Теми: Єфремов Генпрокуратура Луценко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Луценко: Медяник скоро вийде на свободу, його вина не доведена 22 жовтня 2016, 11:02
Апеляційний суд залишив Єфремова під арештом 18 жовтня 2016, 22:27
Ландік розповів, хто знав про плани РФ окупувати Луганщину 14 жовтня 2016, 20:17
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Януковичу повідомлено про підозру у 8 кримінальних справах – ГПУ
АМКУ скасував тендер щодо порту "Южний", з яким пов’язують НФ
ОБСЄ: понад 20 машин з написом "вантаж 200" перетнули кордон з РФ
"Укртрансгаз" визнав "газовий борг" перед Фірташем
Усі новини
Інтегрована мова

Школярі нарешті заговорять українською

до Дня писемності

Українська мова – це сексуально