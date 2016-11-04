"Батьківщині" вже не подобається підвищення зарплат

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 12:26

У фракції "Батьківщина" критикують пропозицію уряду про підвищення мінімальної зарплати і не бачать ресурсів для здійснення цього кроку.

Про це журналістам у п'ятницю в Києві заявив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми б хотіли побачити розрахунки, де резерв для підвищення мінімальної зарплати. Поки що ... ми так і не побачили, де резерв для підвищення мінімальної заробітної плати", – сказав він.

Він назвав заяви членів уряду про підвищення мінімальної зарплати "махровим популізмом".

На думку депутата, таке збільшення буде сприяти більшій тінізації призведе до масових скорочень працівників або переведення їх на неповний робочий день в приватному секторі.

"А для державних підприємств – це фактично зрівнялівка", – вважає він.

Соболєв додав, що від цього виграють чиновники і силові структури, зарплата яких розраховується, виходячи з мінімальної зарплати в країні.

Він також вважає, що кроки уряду щодо підвищення мінімальної зарплати призведуть до інфляції.

Як відомо, у проекті держбюджету на 2017 рік Кабмін пропонує з 1 січня підвищити мінімальну зарплату вдвічі – до 3200 грн в місяць.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, для забезпечення підвищення мінімальної зарплати до державного бюджету необхідно залучити близько 38 млрд грн. За його словами, ці гроші уряд планує взяти з економіки.

Теми: зарплати Батьківщина
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Коментарі — 7
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IP: 91.237.64.---AlexKoval04.11.2016 13:17
Liliana Dorozhinska:
Пусть Жюлька сначала посмотрит свою е-декларацию, декларации своих друзей, а потом рассказывает, где брать деньги. Вот Гройсман у них деньги и возьмет: 20% налога с каждого кэша - и денег как раз хватит для борьбы с бедностью! Так держать, Гройсман и Порошенко!
Ты у нас такой дурак
По субботам али как?
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IP: 193.111.115.---Liliana Dorozhinska04.11.2016 12:58
Пусть Жюлька сначала посмотрит свою е-декларацию, декларации своих друзей, а потом рассказывает, где брать деньги. Вот Гройсман у них деньги и возьмет: 20% налога с каждого кэша - и денег как раз хватит для борьбы с бедностью! Так держать, Гройсман и Порошенко!
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IP: 87.76.247.---Сергей Борозенцев04.11.2016 12:56
Абсолютно обоснованные сомнения. Одного заявления правительства - мало. Необходимы расчёты и обоснования.
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IP: 91.237.64.---AlexKoval04.11.2016 12:52
Ну и ушлый вы народ –
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод.
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IP: 91.237.64.---AlexKoval04.11.2016 12:50
Нам теперь — имей в виду! -
Надо быть с толпой в ладу:
Деспотизм сейчас не в моде,
Демократия в ходу.
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