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Рева розповів, звідки візьмуть гроші на "мінімалку" 3200

Четвер, 27 жовтня 2016, 12:04
Рева розповів, звідки візьмуть гроші на мінімалку 3200
ДМИТРО ЛАРІН, УП

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що гроші на підвищення мінімальної зарплати до рівня 3,2 тисяч гривень планується взяти з економіки України.

Про це міністр сказав на брифінгу у четвер.

"Гроші (на підвищення мінімальної зарплати - Ред.) планується взяти з економіки України. Жодним чином не планується зростання грошової маси через її друкування, жодним чином не планується під це залучення іноземних кредитних ресурсів", - сказав міністр.

За його словами, мова йде виключно про той ресурс, який є сьогодні в економіці України і який передбачений законом "Про державний бюджет України на 2017 рік".

"Тим, хто ставить під сумнів макроекономічні показники цього бюджету через прийняте рішення, хочу відповісти: прогнозний рівень інфляції залишається той же, дефіцит бюджету залишається той же… Таким чином, жодних підстав для заяв про те, що це розкрутить маховик інфляції або змінить курс долара, немає", - сказав Рева.

"Тобто мова йде про уточнення тих показників, які вже сьогодні є в бюджеті. Мова не йде про розширення цих показників за рахунок збільшення дефіциту або залучення іноземних позик", - підсумував міністр.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про плани підвищити мінімальну зарплату в 2017 році до 3,2 тисяч гривень.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначив, що зростання мінімальної заробітної плати до 3,2 тисяч гривень не вплине на розмір субсидії, призначеної у опалювальному сезоні 2016-2017 років.

Президент Петро Порошенко зазначив, що зростання "мінімалки" не підвищить податки для бізнесу.

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: зарплати
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