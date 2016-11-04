Екс-голова Вищого госпсуду втік з України

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 17:14

Підозрюваний у незаконному розподілі справ колишній голова Вищого господарського суду Віктор Татьков виїхав за кордон.

Про це повідомило джерело в Генеральній прокуратурі, передають Українські новини.

"Адвокат повідомив, що Татьков виїхав за кордон на лікування", - сказав він.

У зв'язку з цим Генпрокуратура не зверталася до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.

ДОПОВНЕНО Прес-служба Генпрокуратури заявляє, що колишній суддя виїхав за межі України до того, як йому було здійснено повідомлення про підозру

Відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу, розгляд клопотань про обрання запобіжного заходу здійснюється за участю підозрюваного.

"За таких обставин питання щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання вказаній особі запобіжного заходу буде вирішено після завершення його лікування та повернення до України або ж після отримання органом досудового розслідування даних про його умисне переховування від слідства та суду", - зазначили в ГПУ. 

У своїй електронній декларації Татьков задекларував будинок площею 54,10 кв метрів та земельну ділянку у Волноваському районі під Донецьком. Також він зазначив оренду квартир та будинку у Києві.

При цьому при зарплаті 294,4 тисяч гривень за рік Татьков тримає готівкою 150 тисяч євро, 80 тисяч доларів і 300 тисяч гривень. На рахунках в банку 2852 доларів. 

18 жовтня Генеральна прокуратура повідомила про підозру Татькову та Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

Раніше суд обрав колишньому заступнику Татькова, судді Вищого госпсуду Артуру Ємельянову, також підозрюваного в незаконному розподілі справ, запобіжний захід у вигляді застави 1,5 млн гривень.

29 вересня Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, так як він підпадає під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

У липні в ГПУ заявляли, що домагаються арешту рахунків панамської фірми у Ліхтенштейні, бенефіціарами якої були суддя Вищого господарського суду України Ємельянов і його дружина.

Теми: суд
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IP: 5.105.2.---farabundo04.11.2016 15:58
Кто бы сомневался!!! Ведь Высший "господарський суд" - есть самое "жирное" место в части незаконного дохода. По результатам е-деклараций, вскоре следует ожидать повальной волны подобных "бегств" за пределы Украины.
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