Байден обговорив з Порошенком і Гройсманом незалежність НАБУ

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П'ятниця, 4 листопада 2016, 16:34

Віце-президент США Джо Байден закликав українську владу зберегти незалежність Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться в повідомленнях Білого Дому за підсумками розмови віце-президента з президентом Петром Порошенком та прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, передає УНІАН.

"Віце-президент та прем’єр-міністр Гройсман погодилися щодо важливості подальшого прогресу в реформах, й особливо з необхідністю збереження незалежності Національного антикорупційного бюро", - йдеться в повідомленні.

Байден закликав Гройсмана продовжувати рухатися до стійкого, прозорого й конкурентного процесу приватизації ключових державних підприємств, а також дотримуватися всіх зобов’язань України перед МВФ.

Водночас за підсумками розмови з українським президентом зазначається, що обидва лідери також висловили рішучу підтримку зміцненню НАБУ та забезпеченню Бюро необхідними ресурсами. 

Як відомо, 3 листопада прес-служба Кабміну зняла з офіційного сайту уряду новину про майбутній візит віце-президента США Джо Байдена в Україну.

Теми: НАБУ Гройсман Порошенко
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Коментарі — 2
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IP: 178.150.152.---TKorolkov04.11.2016 17:12
Господин Байден, чтобы что-либо сохранять, нужно сначала кое-что создать. Где вы увидели в Украине независимое НАБУ? Вы что-то перепутали с адресом.
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IP: 91.124.48.---River04.11.2016 17:12
Звичайно Байдену не жити в Україні, тому і поради такі. Якраз заборона повинна бути на приватизацію ключових галузей і землі. Системний державний розвиток технологій і промисловості. Але хто це буде здійснювати, де політичні сили, для яких це пріоритет ?
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