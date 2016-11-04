Гройсман: Я не тримав гроші у банках, щоб не шантажували
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що донедавна не тримав гроші у банках, аби уникнути шантажу з боку влади.
Про це він сказав в ефірі програми "Шустер Live" у п'ятницю ввечері.
За словами Гройсмана, коли він був мером Вінниці, його могли шантажувати представники провладної Партії регіонів, використовуючи рахунки у банках.
"Всі намагалися зробити так, щоби кожен мер більш-менш популярний (...) був загнаний у владу Партії регіонів. Я принциповий з точки зору партійності і відмовляв. Ну й уявімо собі, що мої кошти знаходяться на рахунках у банках. Вони за секунду могли їх заблокувати і почати мене шантажувати, наприклад", - сказав глава уряду.
Політик також заявив, що не ніс гроші до банків, бо банківська система була хворою.
"У 2016 році стосовно моєї декларації ситуація абсолютно інша і з точки зору моїх статків, і з точки зору моїх грошей — вони знаходяться у банківській системі", - додав Гройсман, зазначивши, що зараз банкам вже можна довіряти.
Як відомо, в електронній декларації за 2015 рік Гройсман задекларував 1,5 млн доларів готівки.
Саша Ночь, УП
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