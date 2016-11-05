Луценко розповів, коли почнеться переслідування Новинського

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Субота, 5 листопада 2016, 15:41

У справі щодо тиску на УПЦ  з боку екс-президента Віктора Януковича та олігарха Вадима Новинського є покази і свідчення не лише "правої руки" митрополита Володимира Олександра Драбинка.

Про це у коментарі журналістам в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив Генпрокурор Юрій Луценко перед зустріччю із родинами загиблих героїв "Небесної сотні" у Києві 

"Брехнею є те, що усі свідчення у цій справі тримаються лише на показах самого Драбинка. Це неправда. У нас є покази інших людей, які свідчать про роль і Януковича, і Захарченка (Віталій Захарченко, екс-глава МВС),  і Каряки, і народного депутата Вадима Новинського", - зазначив Луценко. 

"Саме тому я звертаюся до Верховної Ради... Розраховую, що вже наступного тижня відбудеться засідання комітету, а наступного пленарного тижня (15-18 листопада) ми отримаємо рішення, яке уможливить вже кримінальне переслідування народного депутата", - додав генпрокурор.

За словами генпрокурора, він не є "прихильником анонсувати подання" (проти народних депутаті),  але наразі у ГПУ опрацьовують справи, у яких фігурують "щонайменше 15 депутатів".

"Це не означає, що вже завтра я можу подати подання (на позбавлення недоторканості та притягнення відповідальності). Слідство триває. Щойно буде встановлено достатню кількість фактів - подання будуть. Наразі достатньо фактів для аргументації є лише по нардепу Новинському, який за версією слідства є співучасником злочинів Януковича, який хотів поставити під контроль УПЦ", - сказав Луценко.

Також Луценко зазначив, що є "противником гучних заяв" у справах Майдану. 

"Виступаю за те, щоб вже цього року передавати справи щодо звинувачення Януковича до суду. У зв'язку з цим роблю певні кроки, які не завжди підтримуються адвокатами "Небесної сотні", тому я сьогодні вирішив спілкуватися із сім'ями загиблих без посередників, пояснюючи свої плани, наміри і дії... Вони, напевне, мають право почути повну - наскільки це можливо - інформацію про хід розслідування справи", - додав він.

3 листопада генпрокурор скерував до Верховної Ради подання, в якому просить дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.

Регламентний комітет Верховної Ради має розглянути подання ГПУ не швидше, як через тиждень. Сам Новинський вважає намір Луценка просити Раду дати дозволу на його переслідування політично мотивованим.

4 листопада глава СБУ Василь Грицак повідомив, що нардеп Вадим Новинський у п'ятницю вранці залишив територію України і вилетів до Греції.

Як відомо,  згідно із наказом Луценка, розслідуванням "Великої кримінальної справи" екс-президента Віктора Януковичата його оточення буде займатися новостворене "Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями".

Громадська організація "Адвокатська дорадча група" заявила, що Юрій Луценко розформуванням департамента спецрозслідування, що займався "великою справою Януковича", розвалює центр розслідування і виводить з-під кримінальної відповідальності екс-президента Віктора Януковича і його оточення.

Група адвокатів, які у тому числі ведуть справи потерпілих на Майдані, заявляють, що своїм наказом Луценко фактично знищив департамент як центр розслідувань злочинів минулої влади в тому числі злочинів проти Майдану.

У свою чергу Луценко заявив, що реорганізував департамент, який займався справами Януковича і його оточення, через небажання його керівника Сергія Горбатюка передати економічні справи на процедуру заочного засудження.

Українська правда 

Теми: Луценко Янукович Майдан Новинський
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Коментарі — 2
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IP: 78.111.187.---Stelja05.11.2016 16:27
Що за дурне слово "покази"? Немає такого слрова в укр.мові. Це слово-покруч від російського "показания", неграмотний Генпрокурор його постійно вживає, в укр.мові є слово"свідчення" - наприклад, він дав свідчення у справі.., а не "покази у справі". Терміни в таких розмовах повинні бути справжніми, а не балачками з вулиці неграмотних не юристів.
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IP: 93.75.36.---formalin05.11.2016 16:03
Якщо Луценко розвалить справу Новинського, то має сісти сам! Іншого немає!
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