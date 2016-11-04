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Глава СБУ підтвердив, що Новинський вилетів з країни

П'ятниця, 4 листопада 2016, 13:17
Глава СБУ підтвердив, що Новинський вилетів з країни

Народний депутат Вадим Новинський фракції "Опозиційний блок" в п'ятницю вранці залишив територію України – вилетів до Греції.

Про це повідомив журналістам в Одесі в п'ятницю глава Служби безпеки України Василь Грицак, передає "Інтерфакс-Україна".

"За нашими даними, Новинський сьогодні вранці о 9.30 вилетів до Греції, в Салоніки, з Жулян (аеропорт" Київ ") своїм бортом", – сказав він.

Раніше Новинський заявляв, що не збирається втікати з України, але повідомив, що у п'ятницю має намір полетіти на Афон для приєднання до паломницької групи митрополита Онуфрія і повернутися звідти в понеділок.

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада скерував до Верховної Ради подання, в якому просить дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата Вадима Новинського.

Регламентний комітет Верховної Ради має розглянути подання ГПУ не швидше, як через тиждень.

Сам Новинський вважає намір Луценка просити Раду дати дозволу на його переслідування політично мотивованим.

Новинський проходить як співучасник в одному з епізодів "великої справи Януковича", де йдеться про узурпацію влади та вплив на українську церкву.

"Українська правда" у Threads

Теми: НовинськийСБУ
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