У неділю бойовики стріляли 25 разів: у напрямку Маріуполя - 19

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Неділя, 6 листопада 2016, 19:37

У зоні проведення АТО станом на 18:00 неділі зафіксовано 25 випадків відкриття вогню з боку бойовиків по позиціях ЗСУ. 

Про це повідомили ввечері  6 листопада у прес-центрі штабу АТО.

При цьому на Маріупольському напрямку відбулось 19 обстрілів: в районах Новотроїцького противник використав стрілецьку зброю, гранатомети, кулемети, в Березовому і Широкиному – вогонь БМП.

"Обстріли у Талаківці та Гнутовому тривали з мінометів калібру 82 мм, поблизу Водяного і Мар’їнки – з мінометів калібру 120 мм. Поруч з Красногорівкою окрім мінометів окупанти вели вогонь з озброєння БМП", - повідомили у штабі. 

На Донецькому напрямку ворог 4 рази порушував режим тиші, зокрема в Авдіївці - з гранатометів та кулеметів, у Зайцевому - з мінометів 82 калібру, у Луганському окрім гранатометів противник застосував міномети обох калібрів та вогонь БМП.

На Луганському напрямку бойовики здійснили 2 збройні провокації, у районі Новоолександрівки бойовики задіяли кулемети великого калібру та гранатомети різних систем.

Українська правда

Теми: АТО Донбас зброя Мінські угоди
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