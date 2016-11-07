Ярош про прогули в Раді: моє натискання кнопки нічого не змінить

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Понеділок, 7 листопада 2016, 14:48

Нардеп Дмитро Ярош, який відвідав лише 5% з усіх пленарних засідань парламенту, не переймається своїми прогулами. 

Про це він сказав в інтерв'ю "Українскій правді".

"Коли я не бачу необхідності перебувати там, то чого сидіти. Я не раз казав, що від окремого позафракційного депутата не залежить нічого. Ну, посиджу, послухаю, кнопку понатискаю. І що? Я цей час краще використаю якось корисніше", - сказав він.

"При цьому, я чесний перед своїми виборцями. Коли обирався, говорив, що протягом 80% часу буду віддавати перевагу військовим питанням. Бо головна вимога моїх виборців була – не впустити війну на округ, який межує з Донецькою областю", - додав він, зазначивши, що "утисків совісті не має".

Також Ярош розповів, що голові комітету (з нацбезпеки і оборони) Сергію Пашинському він сказав: "Якщо якісь стратегічні речі, ти дзвони, я приїду".

"І з Парубієм говорив, щоб дзвонив, якщо треба. Але не дзвонить. Ну бо що таке один депутат? Та нічого. Тим паче, коли є "договорняк", вони все там вирішили на своїх погоджувальних чи інших радах", - сказав він.

Як відомо, Ярош, який у лютому презентував Національний рух "Державницька ініціатива Яроша", заявив, що на політичну діяльність не бере грошей у олігархів.

Українська правда

Теми: Ярош Верховна Рада
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IP: 95.134.224.---vasyapupkin07.11.2016 15:28
Якщо народний депутат вважає, що він нічого не вирішує своїм волевиявленням, то він займає місце людини яка б могла зробити щось на краще для цієї країни.Якщо народний депутат переймається лише своїм округом, то йшов би він в районну раду. А так утримуючись за кошти платників податків всієї країни, які йому платять ті, хто не може собі дозволити перебувати на роботі 5 відсотків робочого часу мав би робити все, щоб покращити всю країну - шляхом подання хороших законопроектів.Як патріот Ярош зробив напевне більше для країни за людей які йому не телефонують, а от як депутат краще б задумався про свою ефективність.
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