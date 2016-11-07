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Ярош розповів, на що готовий брати гроші в олігархів

Понеділок, 7 листопада 2016, 12:21

Нардеп Дмитро Ярош, який у лютому презентував Національний рух "Державницька ініціатива Яроша", заявляє, що на політичну діяльність не бере грошей у олігархів.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

На питання, чи буде він брати гроші у Ігоря Коломойського, у випадку дострокових виборів до парламенту, Ярош відповів: "Я в олігархів не брав, не беру і не буду брати гроші на політику. Це моя принципова позиція. На війну – скільки завгодно".

Водночас він розповів, що його організацію підтримують легальні бізнесмени.

"У нас є люди, які займаються задекларованим бізнесом. Такі витрати, як утримання офісу або кілька зарплат, їм під силу. З лютого я робив об'їзди по областях, об'їхав більше половини, і ще планую. Усюди, крім зустрічей з активом, зустрічався також з малим та середнім бізнесом", - сказав він.

"Крім того, ми створили такий майданчик "Комітет національної дії", щоб максимально розширити кадрову базу руху, який є у нас в умах, і який ми намагаємося формувати. Туди входить середовище Тараса Стецьківа, в якому всі самодостатні люди, яких не треба утримувати. Є хлопці з руху "Вільні люди" (координує нардеп з "НФ" Андрій Левус – УП). Вони зараз займаються питаннями економічною деокупації, і в них теж є ресурс", - розповів Ярош.

За його словами "в "Комітет" постійно підтягуються різні середовища".

"Останнє – це Асоціація фермерів, куди входять п'ятдесят тисяч фермерських господарств. Ми їх теж розглядаємо як людей, які можуть самостійно забезпечувати свою діяльність в областях. Водночас, це реальний ресурс. При цьому, він не олігархічний, що дуже важливо", - сказав Ярош.

Як відомо, Ярош заявив, що не декларував трофейну зброю, оскільки на неї немає документів.

Українська правда

Теми: Ярошолігархи
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