Ярош о прогулах в Раде: мое нажатия кнопки ничего не изменит

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Понедельник, 7 ноября 2016, 14:48

Нардеп Дмитрий Ярош, который посетил лишь 5% из всех пленарных заседаний парламента, не беспокоится относительно своих прогулов.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Когда я не вижу необходимости находиться там, то чего сидеть. Я не раз говорил, что от отдельного внефракционного депутата не зависит ничего. Ну, посижу, послушаю, кнопку  понажимаю. И что? Я это время лучше использую как-то полезнее", - сказал он.

"При этом, я честен перед своими избирателями. Когда избирался, говорил, что в течение 80% времени буду отдавать предпочтение военным вопросам. Потому главное требование моих избирателей было - не упустить войну на округ, который граничит с Донецкой областью", - добавил он, отметив, что "угрезений совести не имеет".

Также Ярош рассказал, что председателю комитета (по нацбезопасности и обороны) Сергею Пашинскому он сказал: "Если будут какие-то стратегические вещи, ты звони, я приеду".

"И с Парубием говорил, чтобы звонил, если надо. Но не звонит. Ну так что такое один депутат? Да ничего. Тем более, когда есть "договорняк", они все там решили на своих согласительных или иных советах", - сказал он .

Как известно, Ярош, который в феврале представил Национальное движение "Державна инициатива Яроша" (ДІЯ), заявил, что на политическую деятельность не берет денег у олигархов.

Украинская правда

Темы: Ярош Верховная Рада
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IP: 95.134.224.---vasyapupkin07.11.2016 15:28
Якщо народний депутат вважає, що він нічого не вирішує своїм волевиявленням, то він займає місце людини яка б могла зробити щось на краще для цієї країни.Якщо народний депутат переймається лише своїм округом, то йшов би він в районну раду. А так утримуючись за кошти платників податків всієї країни, які йому платять ті, хто не може собі дозволити перебувати на роботі 5 відсотків робочого часу мав би робити все, щоб покращити всю країну - шляхом подання хороших законопроектів.Як патріот Ярош зробив напевне більше для країни за людей які йому не телефонують, а от як депутат краще б задумався про свою ефективність.
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