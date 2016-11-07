Лещенко: Саакашвілі знищували, бо він відмовився очолити БПП

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко вважає, що команда президента створювала перешкоди голові Одеської облдержадміністрації Міхеілу Саакашвілі.

Про це він сказав "112 каналу", коментуючи заяву Саакашвілі про відставку.

"Я переконаний, що це складова більшого процесу – це наступ на антикорупціонерів і людей, які сповідують реформи. Протягом останнього року всі реформатори залишили владну команду: Абромавичус, Яресько, Пивоварський, Павленко, Сакварелідзе, Касько", – сказав депутат.

"Сьогодні йде Саакашвілі – і це, в принципі, логічно. Якщо владі не потрібні реформатори, а потрібні корупціонери, то освячувати своєю присутністю цю корупційну змову, цей корупційний "договорняк" ніхто не хоче. Тому Саакашвілі і йде: він зрозумів, що він просто гає час", – сказав він.

"Оскільки нічого з тих планів, які в нього були заплановані, він реалізувати не зміг з огляду на постійні перешкоди, постійні атаки, постійні намагання нищити його репутаційно, атаки на членів його команди, він вирішив зробити так, як роблять усі політики в таких умовах, – просто іде з посади", – додав Лещенко.

На його думку, це – красномовний сигнал владі: "Якщо вони будуть далі займатися тим, чим вони займаються протягом 2,5 років, тобто грабувати країну, то наступним кроком буде єднання всіх антикорупційних реформаторських сил, які цю владу просто приберуть із посад".

"Я знаю, що Саакашвілі постійно і щоденно стикався з саботажем. Тому що Порошенко відчуває в Саакашвілі конкурента політичного. Спочатку був план, що Саакашвілі очолить Блок Порошенка – і таким чином Порошенко був особисто готовий підтримувати Саакашвілі", – заявив Лещенко.

"Але оскільки Саакашвілі категорично відмовився мати спільне з Кононенком, Грановським, Березенком, іншими людьми, які є найбільш одіозними у сьогоднішній владі, то він щоденно стикався зі спротивом", – додав він.

За словами Лещенка, "всі намагання Саакашвілі робити реформи тут же на Банковій конвертували в спроби завоювати особистий політичний імідж, який потім буде поєднаний з конкуруючим політичним проектом", тому йому створювали перешкоди.

"Тобто замість того, щоб підтримувати реформаторів, корупціонери зрозуміли, що вони можуть отримати в себе під боком політичну силу, яка потім їх просто знищить. І вони почали робити все можливе, аби Саакашвілі не мав історії успіху в Одеській області, історії успіху в Україні", – сказав депутат.

"І те, що сьогодні він іде – це прямий наслідок небажання владної верхівки на чолі з Порошенком боротися з корупцією і давати можливість реформаторам реалізувати себе в Українському уряді, на посадах в українській владі", – додав він

На запитання, чому змінився президентський план, Лещенко відповів: "Тому що Саакашвілі відмовився очолювати Блок Порошенка на виборах, які б вони не були – дострокові або строкові".

"Рік тому були розмови про те, що Порошенко був готовий піти на дострокові вибори, а Саакашвілі очолить його політсилу. А Саакашвілі сказав: "Я не матиму нічого спільного ні з Кононенком, ні з Грановським, ні з Березенком – після чого почався план знищення Саакашвілі. Він включав у себе не лише намагання перешкодити йому, а й створення перешкод членам його команди, зокрема Сакварелідзе і так далі", – заявив Лещенко

"Останнє, що ми знаємо, це намагання воювати з одним із членів команди Саакашвілі – заступником голови Національного антикорупційного бюро Гізо Углавою. За моєю інформацією, мають місце спроби позбавити його українського громадянства, таким чином звільнивши його з посади заступника голови НАБУ", – додав він.

Лещенко зазначив: "Углава є, насправді, ключовою особою, яка допомагала створити НАБУ і яка сьогодні є надійним тилом (Артема) Ситника у спробах відбити атаки корупціонерів".

Олена Рощенко, УП