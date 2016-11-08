ЄС пропонує допомогу у поверненні вкрадених активів – Петренко

00
0
Вівторок, 8 листопада 2016, 07:32

В Європейському союзі запропонували допомогу в розробленні та ухваленні в Україні законодавства, що дасть можливість повертати державі незаконно отримані активи.

Про це за підсумками зустрічі з послом, головою Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґом Мінґареллі повідомив мінстр юстиції України Павло Петренко.

"Окремим пунктом діалогу стало розроблення та прийняття в Україні законодавства, яке дасть можливість повертати державі незаконно отримані активи. Зокрема пан Посол запропонував провести окрему зустріч з експертами ЄС та в деталях обговорити дане питання", - написав Петренко у facebook.

Як повідомлялося, в кінці жовтня Верховна Рада вчергове відмовилася включити до порядку денного сесії урядовий законопроект про повернення державі вкрадених активів.

Як відомо, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив до Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію, що дозволяє в досудовому порядку заарештовувати кошти та інші активи, отримані злочинним шляхом.

Депутати вже пробували раніше включити його у порядок денний, однак з цього нічого не виходило.

Кабмін заклав у державний бюджет на 2017 рік надходження від спеціальної конфіскації коштів корупціонерів суму у 10,5 мільярдів гривень.

Раніше Раді пропонувалися декілька законопроектів про спецконфіскацію майна, вкраденого попередньою владою, однак жоден з них не знаходив підтримки депутатів. Основним аргументом критиків таких законопроектів є побоювання, що він дозволить безперешкодно відбирати майно звичайних людей і вони не зможуть себе захистити.

Теми: Петренко ЄС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Петренко тримає на рахунку $1 млн, має машини і дорогі годинники 27 жовтня 2016, 16:06
Петренко скаржиться, що два дні не може зберегти чорновик е-декларації 26 жовтня 2016, 12:31
Петренко: НФ не голосуватиме за держбюджет, доки не ухвалять спецконфіскацію 17 жовтня 2016, 23:38
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Порошенка думають, ким замінити Саакашвілі
Уряд погодить заяву Саакашвілі про звільнення, коли вона надійде
Саакашвілі може очолити нову партію вже в лютому - нардеп
Аласанію офіційно звільнили з НТКУ
Усі новини
Освідчення

Жінка витратила 2 роки, щоб ідеально освідчитися нащадкові Дюма

Інтегрована мова

Школярі нарешті заговорять українською