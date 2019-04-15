Ув'язнили піротехніка, що готував "вибуховий" держпереворот у регіонах

Приморський районний суд Одеси посадив на 7 років і 8 місяців місцевого диверсанта, який готував теракти з метою захоплення влади в південних регіонах України.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Спецслужба встановила, що у 2015 році одесит приєднався до диверсійно-терористичної групи, яка діяла на території Одеської та Миколаївської областей.

"У складі угруповання одесит займався виготовленням вибухових пристроїв для вчинення диверсій. За задумом зловмисників знищення стратегічно важливих об`єктів критичної інфраструктури мало призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації та сприяти захопленню терористами влади в регіонах", - розповідають в СБУ.

За даними правоохоронців, вони затримали учасників угруповання влітку 2015 року. Під час обшуків в гаражі диверсантів вилучили велику кількість зброї і боєприпасів, а також саморобний вибуховий пристрій з електричним детонатором, призначений для теракту в Миколаєві.

"За висновками експертів деталі пристрою ідентичні тим, що використовувалися у вибухівці при здійсненні терактів на одеській залізниці у квітні-червні 2015 року", - зазначають у спецслужбі.

Як повідомляють в СБУ, вирок щодо одесита вже набув законної сили, наразі триває судовий розгляд стосовно п’яти інших учасників угруповання.