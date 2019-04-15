Ув'язнили піротехніка, що готував "вибуховий" держпереворот у регіонах

7759 переглядів
Понеділок, 15 квітня 2019, 14:07

Приморський районний суд Одеси посадив на 7 років і 8 місяців місцевого диверсанта, який готував теракти з метою захоплення влади в південних регіонах України.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Спецслужба встановила, що у 2015 році одесит приєднався до диверсійно-терористичної групи, яка діяла на території Одеської та Миколаївської областей.

"У складі угруповання одесит займався виготовленням вибухових пристроїв для вчинення диверсій. За задумом зловмисників знищення стратегічно важливих об`єктів критичної інфраструктури мало призвести до дестабілізації суспільно-політичної ситуації та сприяти захопленню терористами влади в регіонах", - розповідають в СБУ.

 

За даними правоохоронців, вони затримали учасників угруповання влітку 2015 року. Під час обшуків в гаражі диверсантів вилучили велику кількість зброї і боєприпасів, а також саморобний вибуховий пристрій з електричним детонатором, призначений для теракту в Миколаєві.

 

"За висновками експертів деталі пристрою ідентичні тим, що використовувалися у вибухівці при здійсненні терактів на одеській залізниці у квітні-червні 2015 року", - зазначають у спецслужбі.

Як повідомляють в СБУ, вирок щодо одесита вже набув законної сили, наразі триває судовий розгляд стосовно п’яти інших учасників угруповання.

 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: тероризм СБУ Одеса Петренко


powered by lun.ua
Матеріали за темою
За торгівлю з окупантами і "податки" в ОРДЛО затримали 6 українців 12 квітня 2019, 13:12
Росія випробовує на Донбасі новинки свого оборонпрому – штаб ООС 9 квітня 2019, 16:14
США визнають частину збройних сил Ірану терористичною організацією 8 квітня 2019, 18:20
Усі новини
Головні новини
Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати
Порошенко: "Нормандська четвірка" домовиться про виведення російських військ
"1+1" подав на Порошенка в суд, вимагає мільйон
Стало відомо, хто очолить податкову і митницю
Усі новини
Фото

10 картинок про те, що трапляється в душі з кожним

дослідження

Чому у деяких людей постійно холодні руки

здоров'я

Вагітність: коли робити тест та з якого дня рахувати тижні