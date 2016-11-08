Радіо "Шансон" перевірять через прославляння військового флоту РФ

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Вівторок, 8 листопада 2016, 15:23

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 8 листопада призначила чергову позапланову перевірку київської радіостанції "Шансон".

Про це повідомляє прес-служба ради.

Причиною стала трансляція ввечері 2 листопада пісні Дениса Майданова "Тихий океан", у якій є такі рядки:

"Недели похода - такая работа есть Родине верно служить. Наш пеленг не пуст – боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не те на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин – Российский военный морфлот!".

"Національна рада вбачає в наведеній цитаті популяризацію і пропаганду військово-морських сил держави-агресора, тому для з’ясування всіх обставин та відповідно до передбаченого законом порядку здійснення контролю мовлення телерадіоорганізацій проведе позапланову перевірку. За її результатами буде ухвалено відповідне рішення", – додали у Нацраді.

Як відомо, Нацрада вже призначала позапланову перевірку радіо "Шансон" у серпні через подібні причини. Тоді в ефірі було зафіксовано пісню Аріни Крамер "Сегодня все спокойно" ("Спецназ"), у якій прославлявся російський спецназ.

"Цю перевірку вже проведено. Як зазначив голова Національної ради Юрій Артеменко, є сенс об’єднати ці питання та розглянути результати цих двох перевірок "Шансона" разом", – йдеться у заяві Нацради.

Українська правда

Теми: ЗМІ Нацрада
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Коментарі — 2
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IP: 95.108.133.---kerubino08.11.2016 15:40
Цей канал вже давно пора закрити і ніхто шкодувати не буде за таким лайном .
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IP: 94.153.209.---pugacz08.11.2016 15:32
Чому б це лайно для бидла просто не закрити?
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