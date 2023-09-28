Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нацрада працює над питанням регулювання Telegram

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 вересня 2023, 23:56
Нацрада працює над питанням регулювання Telegram
голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк. Фото Укрінформ

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення працює над питанням регулювання месенджера Telegram, який використовують росіяни для поширення своїх наративів.

Джерело: Укрінформ з посиланням на голову Нацради Ольгу Герасим’юк

Деталі: За її словами, заблоковані за проросійську діяльність медіа нині активно працюють у Telegram. Це "непроста тема", над якою відомство щодня працює.

Реклама:

Пряма мова: "Зараз вони вже не смішать нас своїм гугл перекладом з української мови. Вони навчилися спілкуватися гарною питомою лексикою. Їх дуже людям важко виділити серед насправді проукраїнських каналів. Це окрема тема, над якою ми б'ємося разом з Міністерством цифрової трансформації та іншими".

Теми: Нацрадасоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

відеоУ центрі Києва сталася бійка за участю нардепів: поліція проводить перевірку

Усі новини...
Нацрада
Нацрада просить визнати 3 російські телеканали терористичними організаціями
Нацрада хоче покарання для телеканалів за російський контент у Новий рік
Перевірка каналу ОПЗЖ: Шуфрич каже, що не має конфлікту інтересів, бо передав права
Останні новини
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і дружина військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляють про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
22:39
УточненоПоліція уточнила, що троє людей після удару по селу Гроза вважаються зниклими безвісти
Усі новини...
Реклама: