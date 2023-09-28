Нацрада працює над питанням регулювання Telegram

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення працює над питанням регулювання месенджера Telegram, який використовують росіяни для поширення своїх наративів.

Джерело: Укрінформ з посиланням на голову Нацради Ольгу Герасим’юк

Деталі: За її словами, заблоковані за проросійську діяльність медіа нині активно працюють у Telegram. Це "непроста тема", над якою відомство щодня працює.

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Пряма мова: "Зараз вони вже не смішать нас своїм гугл перекладом з української мови. Вони навчилися спілкуватися гарною питомою лексикою. Їх дуже людям важко виділити серед насправді проукраїнських каналів. Це окрема тема, над якою ми б'ємося разом з Міністерством цифрової трансформації та іншими".