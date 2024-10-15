Нацрада озвучила вимоги до медіа щодо висвітлення процесу мобілізації та діяльності ТЦК
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликала українські медіа до "коректного та професійного" висвітлення теми мобілізації та діяльності ТЦК на тлі російської пропаганди.
Джерело: повідомлення Нацради з питань телебачення і радіомовлення
Дослівно: "Національна рада закликає медіа до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, зокрема процесу мобілізації та діяльності ТЦК. Ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога. Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Це є важливим аспектом захисту національної безпеки".
Деталі: У повідомленні йдеться про те, що ворог намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, "демонізації" ТЦК та їхніх співробітників. Мета таких дій – зупинити мобілізацію та послабити обороноздатність України.
Також у Нацраді повідомили, що за даними Національного проєкту з медіаграмотності "Фільтр", російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. Підкреслюється, що значна частина цих інформаційних зусиль країни-агресора спрямована саме на українську аудиторію.
Тож Національна рада закликає українські медіа:
- дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями;
- навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення;
- розуміти, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога – тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.
Передісторія:
- 12 жовтня ввечері у Дніпрі працівники ТЦК зупинили гендиректора компанії-виробника металопластикових вікон "Steko" Сергія Положая. Як видно з поширеного відео, Положа нецензурно висловлювався на адресу представників ТЦК, а згодом ображав їх і в своїх соцмережах, у ТЦК заявили, що проводиться правова оцінка дій Положая.
- Увечері 11 жовтня представники ТЦК спільно з поліцією провели рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст.
- Раніше повідомлялося, що біля Палацу спорту у Києві після концерту "Океану Ельзи" на відвідувачів чекали працівники ТЦК і поліцейські. У чоловіків перевіряли документи, декого затримала поліція.
- "Українська правда" звернулася до правоохоронців, щоб з'ясувати причини їх затримання.