Нацрада озвучила вимоги до медіа щодо висвітлення процесу мобілізації та діяльності ТЦК

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликала українські медіа до "коректного та професійного" висвітлення теми мобілізації та діяльності ТЦК на тлі російської пропаганди.

Джерело: повідомлення Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Дослівно: "Національна рада закликає медіа до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, зокрема процесу мобілізації та діяльності ТЦК. Ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога. Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Це є важливим аспектом захисту національної безпеки".

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Деталі: У повідомленні йдеться про те, що ворог намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, "демонізації" ТЦК та їхніх співробітників. Мета таких дій – зупинити мобілізацію та послабити обороноздатність України.

Також у Нацраді повідомили, що за даними Національного проєкту з медіаграмотності "Фільтр", російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. Підкреслюється, що значна частина цих інформаційних зусиль країни-агресора спрямована саме на українську аудиторію.

Тож Національна рада закликає українські медіа:

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дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями;

навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення;

розуміти, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога – тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.

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