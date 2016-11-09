Трамп про Крим і війну в Україні. Основні висловлювання

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Середа, 9 листопада 2016, 15:14
Фото з презентації книги Дональда Трампа «Понівечена Америка»

Новообраний президент США Дональд Трамп не надто переймається ситуацією в Україні. Судячи з відповідей на неодноразові запитання журналістів на цю тему, Трампу, схоже, не важливо, чий Крим, чи йде в Україні війна і чи причетний до неї Путін.

Схожим чином він прокоментував влітку 2015 року запитання про те, чи має Україна вступати до НАТО.

"Мене це питання не хвилюватиме. Якщо вступить – чудово, якщо не вступить – чудово", – сказав він.

Тоді він запевнював, що "дуже добре поладив би з Путіним" у разі обрання президентом США.

Також він неодноразово заявляв, що Україною має опікуватися Європа, зокрема – Німеччина, а не США.

"Україна - країна, яка хвилює нас набагато менше, ніж інших членів НАТО, і тим не менше ми тягнемо все це на собі. Вони не роблять нічого. Чому не Німеччина відповідає за Україну від НАТО? Чому не інші країни, які знаходяться в безпосередній близькості від України, цим займаються? Чому ми завжди ті, хто веде до потенційної Третьої світової війни з Росією?" – заявляв Трамп в березні 2016.

У цій же відповіді він критикував саме НАТО, заявляючи, що воно обходиться Америці надто дорого.

Говорячи про анексований Росією Крим та необхідність повернути його Україні, він також старався уникати відповіді, використовуючи своє стандартне "ми розглянемо це питання", але в липні таки заявив, що жителі Криму, на його думку, самі обрали Росію.

"Але, ви знаєте, мешканці Криму, з того, що я чув, хочуть бути скоріше з Росією, ніж там, де вони були. І це теж слід мати на увазі", – сказав Трамп.

Майбутній президент США також обіцяв розглянути питання про визнання Криму російським і зняття санкцій з Росії.

Також він заявляв, що через Крим може початися третя світова війна.

Втім, ці заяви не викликали особливого резонансу ні в Кремлі, ні на Банковій – і там, і там назвали їх передвиборною риторикою.

Також неоднозначною є позиція Трампа щодо необхідності постачання Україні зброї. За даними ЗМІ, влітку Трамп особисто домігся виключення з програми Республіканської партії пункту про постачання в Україну зброї.

Однак у вересні екс-спікер Конгресу США Ньют Гінгріч заявив, що, у разі перемоги Трампа, США почнуть постачання зброї Україні.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін одним з перших привітав Трампа з перемогою. Депутати Держдуми зустріли звістку про цю перемогу оплесками, а Володимир Жириновський влаштував у Думі бенкет.

Олег Шанковський, УП

Теми: Трамп США Крим Росія
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Коментарі — 2
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IP: 31.148.253.---hahava09.11.2016 15:40
чому Україною хтось має опікуватися? Якщо Українська влада всі 23 роки віддавала крим росії, то що тепер може зробити трамп? Якщо українець не хоче дотримуватися законів, то як трамп зможе це змінити? Коротше, хватить скігліти і кивати на когось, сам на себе кивай.
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IP: 95.134.62.---Maryana Marchylo09.11.2016 15:27
"Як відомо, президент США Володимир Путін одним з перших привітав..."
Будьте уважнішими, у вас багато таких помилок!
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