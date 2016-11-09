Клінтон вирішила виступити з промовою

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Середа, 9 листопада 2016, 16:01

У середу о 9:30 за місцевим часом (16:30 за Києвом) екс-кандидат у президенти США Хілларі Клінтон звернеться з промовою до американців.

Як повідомляє Daily Mail, це буде перше звернення з моменту, коли її поразка Дональду Трампу стала очевидною.

Вона виступить з готелю в Нью-Йорку і говоритиме півгодини – до відкриття бірж, які обвалилися після звістки про перемогу Трампа.

Як відомо, Клінтон відмовилася звертатися до виборців після поразки. Її штаб повідомив, що вона подзвонила Трампу і привітала його з перемогою.

Теми: Клінтон Трамп США вибори
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IP: 46.219.216.---Vladimir Zinchuk09.11.2016 16:14
В 10:30)))))
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