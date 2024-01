У штабі Клінтон попросили всіх розходитись

Керівник виборчого штабу Гілларі Клінтон Джон Подеста заявив, що вона не буде виступати з промовою перед виборцями.

Про це він оголосив у виборчому штабі.

"Друзі, ви були тут довго, це була довга ніч і довга кампанія. Ми можемо почекати трохи, правда? Досі йде підрахунок голосів. Кожен голос має бути підрахований. Завтра нам буде що сказати", - заявив Подеста.

Hillary Clinton campaign chair John Podesta: "We're not going to have anything more to say tonight" #ElectionNight https://t.co/PNDxkwq6Cj