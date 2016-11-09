У штабі Клінтон попросили всіх розходитись
Середа, 9 листопада 2016, 08:14
Керівник виборчого штабу Гілларі Клінтон Джон Подеста заявив, що вона не буде виступати з промовою перед виборцями.
Про це він оголосив у виборчому штабі.
"Друзі, ви були тут довго, це була довга ніч і довга кампанія. Ми можемо почекати трохи, правда? Досі йде підрахунок голосів. Кожен голос має бути підрахований. Завтра нам буде що сказати", - заявив Подеста.
Hillary Clinton campaign chair John Podesta: "We're not going to have anything more to say tonight" #ElectionNight https://t.co/PNDxkwq6Cj— CNN International (@cnni) November 9, 2016
"Ми дуже пишаємось вами і дуже пишаємось нею. Вона зробила дуже велику роботу і ця робота ще не завершена", - додав він.
Оксана Коваленко, УП