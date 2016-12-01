Літак НАТО стежить за стрільбами на півдні України – ЗМІ

Літак дальнього радіолокаційного виявлення і авіаційного наведення НАТО Е-3А "АВАКС" у четвер здійснює спостереження за ситуацією в Криму на тлі ракетних стрільб на захід від півострова, які здійснює Україна.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані західних сайтів, які відстежують пересування військової авіації.

Згідно з цією інформацією, літак з бортовим номером LX-N90444 і позивним NATO07, що вилетів з натовської бази Гайленкірхен в Німеччині, у даний час знаходиться в повітряному просторі Румунії поблизу Чорного моря і веде розвідку, спостерігаючи за можливими діями на території стрільб.

LX-N90444 ФОТО: JETPHOTOS.NET

Як відомо, 1 грудня на півдні України стартували ракетні стрільби. Кораблі Чорноморського флоту РФ зайняли позиції неподалік від західного узбережжя окупованого півострова.

Раніше Росія пригрозила ракетним ударому випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Командування Повітряних сил Збройних сил України пізніше констатувало зменшення небезпечної зони виконання ракетних стрільб над Чорним морем.