Літак НАТО стежить за стрільбами на півдні України – ЗМІ

00
0
Четвер, 1 грудня 2016, 14:45

Літак дальнього радіолокаційного виявлення і авіаційного наведення НАТО Е-3А "АВАКС" у четвер здійснює спостереження за ситуацією в Криму на тлі ракетних стрільб на захід від півострова, які здійснює Україна.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані західних сайтів, які відстежують пересування військової авіації.

Згідно з цією інформацією, літак з бортовим номером LX-N90444 і позивним NATO07, що вилетів з натовської бази Гайленкірхен в Німеччині, у даний час знаходиться в повітряному просторі Румунії поблизу Чорного моря і веде розвідку, спостерігаючи за можливими діями на території стрільб.

LX-N90444
LX-N90444
ФОТО: JETPHOTOS.NET

Як відомо, 1 грудня на півдні України стартували ракетні стрільби. Кораблі Чорноморського флоту РФ зайняли позиції неподалік від західного узбережжя окупованого півострова.

Раніше Росія пригрозила ракетним ударому випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Командування Повітряних сил Збройних сил України пізніше констатувало зменшення небезпечної зони виконання ракетних стрільб над Чорним морем.

Теми: НАТО Крим армія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Молдові відкриють офіс НАТО 30 листопада 2016, 04:01
НАТО звинувачує РФ в агресії через розміщення "Іскандерів" 23 листопада 2016, 05:26
Путін не виключив удари по об'єктах НАТО, "які загрожують Росії" 22 листопада 2016, 04:03
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Влада Білорусі за місяць розстріляла майже всіх засуджених до смерті
Літак НАТО стежить за стрільбами на півдні України – ЗМІ
Справа про розгін Євромайдану: постраждалі досі блокують залу суду
Лещенко назвав заяву НАЗК щодо його квартири брехливою
Усі новини
Музика

Кіплінг, Семенко, Жадан. Dakh Daughters видали дебютний "літературний" альбом

Сергій Жадан

Бард Східної України, де все розвалюється