Україна зменшила зону виконання ракетних стрільб біля Криму – ПС ЗСУ

Командування Повітряних сил Збройних сил України констатує зменшення небезпечної зони виконання ракетних стрільб над Чорним морем, які проходитимуть 1-2 грудня.



Про це повідомив напередодні прес-центр командування Повітряних сил у Facebook.

Там зазначили, що контрольні льотні випробування, які розпочалися 28 листопада 2016 року на полігоні у Херсонській області, вступили в завершальну фазу.

"У рамках підготовки до здійснення практичних пусків зенітних керованих ракет командування ПС ЗСУ уточнило розміри небезпечної зони виконання пусків в північно-західній частині акваторії Чорного моря в сторону її зменшення", – йдеться в повідомленні.

"Так, межа східної частини зазначеної зони проходить в 27-30 км від північно-західного узбережжя Криму, що повністю виключає, будь яку загрозу для мешканців півострова", – наголошують у прес-центрі.

Командування Повітряних сил Збройних сил України запевнило, що було вжито всіх заходів безпеки для забезпечення проведення практичної фази випробувань, прораховані ризики, що можуть виникати під час проведення випробувань.

Уточнена зона обмеження використання повітряного простору на тимчасовій основі з відповідними координатами (WGS-84). Визначені час та висоти заборони використання повітряного простору, поінформовано МЗС України та надані відповідні заявки і авіаційні сповіщення до Украероцентру.

Як відомо, 1 грудня на півдні України стартували ракетні стрільби.

Пасажирські літаки іноземних авіакомпаній у четвер вранці почали огинати повітряний простір над Чорним морем на захід від Криму, оголошений зоною проведення ракетних стрільб збройних сил України.

Кораблі Чорноморського флоту РФ зайняли позиції неподалік від західного узбережжя окупованого півострова.

Раніше Росія пригрозила ракетним ударом у випадку проведення Україною військових навчань поруч із Кримом.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що суверенний повітряний простір РФ у Чорному морі закінчується посередині Керченської протоки, а там Україна стріляти не планує.

Українська правда