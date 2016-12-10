РФ заблокувала декларацію щодо України на конференції ОБСЄ

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Субота, 10 грудня 2016, 03:26

Російська делегація в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) заблокувала декларацію щодо кризи в Україні.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца у Twitter.

"Рада міністрів ОБСЄ завершилась. Росія заблокувала більшість документів, і декларацію щодо кризи в та навколо України", – написала Беца.

Як пише DW.com., конференція закінчилася без прийняття спільної заяви.

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який головував під час зустрічі ОБСЄ, заявив, що учасники  погодились, що всі сторони збройного конфлікту на Сході України повинні виконати взяті на себе зобов'язання для припинення насильства в регіоні.

За словами Штайнмаєра, 57 держав-членів ОБСЄ також підтримали "організований діалог" з питання безпеки та контролю над озброєннями у Європі. Під час свого заключного слова на конференції глава МЗС ФРН наголосив, що учасники зустрічі "показали, що здатні йти на компроміси".

"У нас немає єдиної думки щодо усіх питань, проте ми знаємо, що ОБСЄ може працювати ефективно", - наголосив Штайнмаєр.

Постійний представник США при ОБСЄ Деніел Баєр вважає, що міністерська конференція ОБСЄ була важлива через те, що довела повну ізоляцію Росії.

"Кілька днів тому на столі (у країн-учасниць ОБСЄ) був проект декларації міністерської зустрічі щодо подій в та навколо України. Так от, Росія виявилася єдиною країною, яка не  погодилася з ним. Всі інші були готові підтримати даний документ", - наголосив він.

Теми: ОБСЄ Донбас Крим Росія
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